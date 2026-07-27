Яна Лантратова помогла военному вернуться к семье в Белгороде

Уполномоченный по правам человека в России, Яна Лантратова, совместно с Жанной Киреевой, содействовали освобождению от службы военнослужащего из Белгородской области, чтобы он мог заботиться о больной супруге и сыне.
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