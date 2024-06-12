Встреча министров со старостами сел пройдет в Одинцове 13 июня

Первая выездная администрация для старост сельских населенных пунктов состоится 13 июня. Участие в ней примут старосты нескольких муниципалитетов: Одинцовского, Рузского, Можайского, Наро-Фоминского округов и городского округа Клин.
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