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С осени 2027 года российские школы перейдут на единые учебники русского языка и литературы

С осени 2027 года российские школы перейдут на единые учебники русского языка и литературы

Ученики российских школ начнут заниматься по единым учебникам русского языка и литературы с 1 сентября 2027 года.

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