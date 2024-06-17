СМИ указали на отставание США от Китая в сфере атомной энергетики на 15 лет

США отстают от Китая на целых 15 лет в развитии высокотехнологичной ядерной энергетики в результате традиционно высокого государственного финансирования данного сектора со стороны Пекина, импортозамещения основных компонентов для ядерных реакторов и появления высококвалифицированных китайских кадров.