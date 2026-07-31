«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов

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Генеральный менеджер « Сан-Хосе » Майк Грир объявил, что клуб продлил контракт с нападающим Коллином Графом.

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