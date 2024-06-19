Новости патриотизма: вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов перешёл в парижский клуб ПСЖ

За последние годы мы так часто слышали от различных высокопоставленных лиц и говорящих голов высокопарные слова о патриотизме, Родине, наших уникальных традиционных ценностях и так далее, что они стали уже девальвироваться.
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