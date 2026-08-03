НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Федотов о судействе в матче «Спартака» и «Ахмата»: «Пенальти – проблема Максименко, правила касаются любого возобновление игры. Наступа на ахилл Литвинову не было. Касинтуру удалили правильно»

Бывший арбитр  Игорь Федотов  высказался о работе судьи  Антона Фролова  в матче между « Спартаком » и « Ахматом » (2:1) во 2-м туре РПЛ .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии