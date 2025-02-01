Анджелина Джоли и Брэд Питт вернулись в суд через месяц после того, как урегулировали развод: детали

Фанаты Брэда Питта и Анджелины Джоли не сильно обрадовались, когда звезды урегулировали развод. Экс-супруги решили вопрос по поводу опеки над детьми, а вот запутанное дело, связанное с винодельней Château Miraval, в самом разгаре.
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