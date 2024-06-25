Стали известны регионы ЦФО с высоким экономическим потенциалом

Несколько регионов ЦФО попали в ТОП-35 регионов с высоким экономическим потенциалом. Исследование по итогам первого квартала 2024 года подготовил Фонд развития гражданского общества на основе данных ФНС и Росстата.
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