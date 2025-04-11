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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия выходцев из Blizzard показала Causal Loop — вдохновлённую Portal и «Интерстеллар...

Студия выходцев из Blizzard показала Causal Loop — вдохновлённую Portal и «Интерстеллар...

Студия выходцев из Blizzard показала Causal Loop — вдохновлённую Portal и «Интерстеллар» головоломку, где нужно перезаписывать реальностьНемецкая студия Mirebound Interactive, основанная выходцами из Blizzard Entertainment, представила научно-фантастическую головоломку от первого лица Causal Loop, вдохновлённую Portal, The Talos Principle и «Интерстеллар».

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