Конгрессвумен Грин: США могут разделить участь Израиля из-за политики Байдена

Член конгресса Марджори Тейлор Грин указала на тот факт, что из-за тех шагов, которые в рамках миграционного кризиса предпринимает лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден, державу может ожидать та судьба, с которой столкнулся Израиль.
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