Единственный сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко впервые вышел на связь за последнее время. Как передает портал РИА «Информинг», поводом для этого стал День рождения жены.
Единственный сын Софии Ротару наконец вышел на связь
Комментарии
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Tania Еременко
И зачем нам про них знать - они давно не наши, а София помогала деньгами ВСУ, чтобы убивать наших парней. Поэтому сына задержали на границе с внуком и по просьбе Ротару, отпустили. Что за дебилизм - накачивать наши мозги пугалкиными, магаревичами, ротару и прочей шушерой?
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