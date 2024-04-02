Единственный сын Софии Ротару наконец вышел на связь

Tania Еременко

И зачем нам про них знать - они давно не наши, а София помогала деньгами ВСУ, чтобы убивать наших парней. Поэтому сына задержали на границе с внуком и по просьбе Ротару, отпустили. Что за дебилизм - накачивать наши мозги пугалкиными, магаревичами, ротару и прочей шушерой?