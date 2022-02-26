Страна и люди

9 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Kharchenko
    Наша Госдума и СФ должен заняться ликвидацией российских по паспорту предателей-изменников России. Имеются ввиду неси...Россия окрепла и ...
  • Оzzи О О
    Та что с ней не так , молодая актриса , без опыта , Рязанов знал кого выбрал , о чем вообще тут написано ?А вы знали почему...
  • Wladimir Соснин
    Ну конечно же нипочем. Цены вздувают каждый день и предела нет.Война мол.А кто будет роптать так дубинки для этого ес...Россия окрепла и ...

Чего еще НЕ боялась Россия?

Чего еще НЕ боялась Россия?

Да, события разворачиваются совсем далеко от того сценария, что мы обсуждали после признания ЛДНР. Действительно, думали, что наши войска зайдут к линии соприкосновения с ВСУ, отучат тех стрелять по городам республик… Но вышло несколько не так.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх