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Задвинули в самый конец: украинские СМИ заподозрили конфликт между Зеленским и Залужным

Задвинули в самый конец: украинские СМИ заподозрили конфликт между Зеленским и Залужным

Между Владимиром Зеленским и бывшим главкомом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным мог произойти конфликт, о чем свидетельствует фотография со встречи с послами, пишут украинские СМИ .

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