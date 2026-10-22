За значительные заслуги перед государством награждены жители Орловской области. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 22 октября.
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