Число погибших в Израиле россиян выросло до 16 человек

В посольстве РФ в Израиле заявили о выросшем числе жертв атаки боевиков ХАМАС среди россиян. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова, по состоянию на 13:00 14 октября в Израиле погибли 16 россиян.