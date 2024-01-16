Хаос в Индии: пассажиры застряли в самолетах и в аэропорту

Туман в Индии нарушил полеты и движение поездов. Один разгневанный пассажир напал на второго пилота после того, как его рейс был задержан более чем на 10 часов, а другие пассажиры застряли в самолетах и в аэропорту, сообщает BBC.
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