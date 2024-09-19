Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Amazon повышает почасовые ставки

Крупнейший интернет-магазин США Amazon повышает зарплату своим сотрудникам по выполнению заказов и транспортировке на территории страны как минимум на $1,50 в час, а также намерен раздавать бесплатные членские взносы Prime в качестве льгот, передает Yahoo! Finance.

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