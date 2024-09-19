Amazon повышает почасовые ставки

Крупнейший интернет-магазин США Amazon повышает зарплату своим сотрудникам по выполнению заказов и транспортировке на территории страны как минимум на $1,50 в час, а также намерен раздавать бесплатные членские взносы Prime в качестве льгот, передает Yahoo! Finance.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)