Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Тюменской области

Три человека погибли и еще четверо пострадали в результате столкновения трех автомобилей, включая фуру и малотоннажный грузовик, на федеральной автодороге Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в Тюменской области.
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