Вдохновляющая энергия, потрясающие выступления: MUZ-NEWS PARTY на пике музыкального праздника

6 апреля 2025 года Arbat Hall превратился в сердце самой яркой музыкальной феерии года — концерта MUZ-NEWS PARTY, который стал настоящим праздником для ценителей качественного звука, харизматичных исполнителей и незабываемых эмоций.
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