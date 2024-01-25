Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    странный вы человек, даже ничего так и не поняли, до свидания😉Идиот и его СТАДО...
  • Александр Бурачевский
    В статье написано: "Подлинное имя проводницы, которая выкинула". А что на железных дорогах работают и кондуктора - я ...Идиот и его СТАДО...
  • Елена Смирнова
    вы написали про проводницу, а речь идет совсем о другой женщине, которая вообще никогда не работала на РЖД, она конду...Идиот и его СТАДО...

Почему не сбылись пророчества Пригожина о разгроме российской армии

Почему не сбылись пророчества Пригожина о разгроме российской армии

Политнавигатор Полгода назад покойный ныне глава ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, рассорившись с руководством Минобороны, в сердцах предрекал разгром российской армии после вывода «музыкантов» с участка фронта в только что освобожденном Артемовске (Бахмуте).

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Среди моих тоже.
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6 час.
ВТ
Василий Топчий
Хватит над покойником издеваться. Кому-то он и мёртвый покоя не даёт.
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5 час.
Александр Попов
Больно ВЫСОКОГО мнения был о СЕБЕ. Земля пухом.
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1 час.

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