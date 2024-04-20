Tesla продемонстрировала снижение продаж в первом квартале года Максим МорозовTesla сообщила о своём первом ежегодном снижении продаж с 2020 года из-за возросшей конкуренции со стороны западных автопроизводителей и компаний из Китая.
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