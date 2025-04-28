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Кактус путешественник

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Курорт «Мрия» в Крыму первым в РФ внедрил биометрию при заселении

Крымский курорт «Мрия» стал первым в России, который внедрил биометрические технологии. Новая система заселения позволяет значительно экономить время, так как работникам отеля больше не нужно сканировать документы гостей и вручную заполнять их данные.

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