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Разум толпы: как коллективное сознательное помогает принимать наилучшие решения

Разум толпы: как коллективное сознательное помогает принимать наилучшие решения

Мы привыкли полагаться на авторитеты; кажется, что эксперты заведомо понимают больше, чем обычные люди.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Толпа управляема заряженными  эмоциями, но не разумом. А эмоции могут быть примитивными, как у фанатов футбола, могут быть интеллектуальными как у митингующих. Могут исходить из животного злобного и эгоистичного начала. Для разумного поведения нужно понимание, что такое хорошо, а что такое плохо, и это понимание должно исходить из осознанного знания  смысла жизни. А пока такого понимания  нет, его не дают ни идеология, ни религия, философия пасует, то управляют толпой, вызывая в ней нужные эмоции, или идеалисты, или циники.
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