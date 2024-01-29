Разум толпы: как коллективное сознательное помогает принимать наилучшие решения

ГИ

Геннадий Исаков

Толпа управляема заряженными эмоциями, но не разумом. А эмоции могут быть примитивными, как у фанатов футбола, могут быть интеллектуальными как у митингующих. Могут исходить из животного злобного и эгоистичного начала. Для разумного поведения нужно понимание, что такое хорошо, а что такое плохо, и это понимание должно исходить из осознанного знания смысла жизни. А пока такого понимания нет, его не дают ни идеология, ни религия, философия пасует, то управляют толпой, вызывая в ней нужные эмоции, или идеалисты, или циники.