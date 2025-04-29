С самолетом, летевшим из Новосибирска в Салехард, произошел инцидент в воздухе. Во время набора высоты на борту «Суперджета» авиакомпании «Ямал» сработала сигнализация, оповещающая о проблеме с двигателем, сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.