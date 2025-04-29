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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Экипаж самолета Новосибирск — Салехард доложил о проблеме с двигателем

Экипаж самолета Новосибирск — Салехард доложил о проблеме с двигателем

С самолетом, летевшим из Новосибирска в Салехард, произошел инцидент в воздухе. Во время набора высоты на борту «Суперджета» авиакомпании «Ямал» сработала сигнализация, оповещающая о проблеме с двигателем, сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

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