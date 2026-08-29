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Новости Брянска

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Правительство РФ ввело особый режим газоснабжения для приграничных регионов, включая Брянскую область

Правительство РФ ввело особый режим газоснабжения для приграничных регионов, включая Брянскую область

Поставщики газа в Курской, Белгородской и Брянской областях не смогут отключать газ при неоплате за два периода подряд и ограничивать поставки при двух и более просрочках в течение года.

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