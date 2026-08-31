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Царьград

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Николай Захаров назвал версии исчезновения семьи Усольцевых

Николай Захаров назвал версии исчезновения семьи Усольцевых

Николай Захаров, президент Красноярской краевой федерации альпинизма, предположил, что семья Усольцевых могла исчезнуть в тайге из-за падения Сергея в курумник или травмы.

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