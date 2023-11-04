❗️Уже сегодня в 14:15 на телеканале «Моя Планета» премьера программы «Без тормозов» с Мишей Ронкаиненом! В первых четырех сериях Миша отправится в Новую Зеландию, Ливию, Лаос и страны Латинской Америки: Парагвай, Бразилию и Аргентину.