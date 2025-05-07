Глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов посетил Мемориал Славы в Старом Осколе

Вместе с главой Дирекции по управлению спортивными сооружениями Игорем Васильевым и другими Руководитель СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» Игорь Васильев совместно с Главой администрации Кронштадтского района Андрем Кононовым, членами Парка «Патриот» Ленинградского военного округа, сотрудниками местной администрации, ветеранами и участниками движения Юнармия Старый Оскол посетили Мемориал Славы в Старом Осколе.