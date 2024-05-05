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В Финляндии предложили запретить доступ России к Калининграду

В Финляндии предложили запретить доступ России к Калининграду

   Директор Института международных отношений Финляндии и кандидат в депутаты Европарламента от партии «Национальная коалиция» Мика Аалтола предложил ограничить перемещение россиян между Калининградской областью и остальной территорией России.

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Комментарии
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Надежда
Это финики хорохорятся пока им еще хозяин деньги дает, а вот когда откачает от корыта и скажет, как всем сателлитам: &quot;Сами-сами!&quot;, тогда завопят: &quot;А нас за шо!?&quot;))😲
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4 час.
Леонид Руси
Ничего, мы им всё припомним... Чуханы неблагодарные...
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3 час.
Андрей Якобюк
вопрос, а финны вообще жить хотят или в вальгулу(или куда финны уходят) всем народом, вместе со шведами и норвегией, да вообще в этом случае п.здец гейропе, причем всей
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3 час.

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