Директор Института международных отношений Финляндии и кандидат в депутаты Европарламента от партии «Национальная коалиция» Мика Аалтола предложил ограничить перемещение россиян между Калининградской областью и остальной территорией России.
В Финляндии предложили запретить доступ России к Калининграду
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Это финики хорохорятся пока им еще хозяин деньги дает, а вот когда откачает от корыта и скажет, как всем сателлитам: "Сами-сами!", тогда завопят: "А нас за шо!?"))😲
Ответить
4 час.
Леонид Руси
Ничего, мы им всё припомним... Чуханы неблагодарные...
Ответить
3 час.
Андрей Якобюк
вопрос, а финны вообще жить хотят или в вальгулу(или куда финны уходят) всем народом, вместе со шведами и норвегией, да вообще в этом случае п.здец гейропе, причем всей
Ответить
3 час.
Свежие комментарии