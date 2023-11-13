Бийский бар, рядом с которым погиб свадебный ведущий, могут переделать под аптеку

Собственники выставили помещение под аренду за 79 тысяч рублей в месяц Собственники бара в бийском районе "Приобье", рядом с которым этим летом убили свадебного ведущего, могут переделать его под другой объект.
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