Украинцы обязаны сообщать в ТЦК даже о рождении детей во избежание штрафа

Во избежание штрафа за нарушение правил воинского учёта военнообязанным в случае женитьбы или рождения ребенка нужно лично идти в ТЦК, чтобы обновить данные — сообщить их удалённо через мобильное приложение «Резерв+» невозможно.
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