День Мавры Молочницы: как избежать слез и бед на ближайшие 40 дней

16 мая в народном календаре — день Мавры Молочницы и Рассадницы. «ФедералПресс» собрал приметы и обычаи: что нужно сделать с крапивой, чтобы отогнать беды, и почему даже простое утреннее пение может обернуться слезами вечером.
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