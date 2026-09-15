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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В России стало хуже: Тысячи узбеков уезжают на родину. Что оттолкнуло мигрантов

В России стало хуже: Тысячи узбеков уезжают на родину. Что оттолкнуло мигрантов

Автор: Редакция Новоросинформ Кормушка захлопнулась: Россия уже не так привлекательна для приезжих из Средней Азии.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Эльвира Величутина
Эльвира Величутина

Их было слишком много. Как ни глянешь, да хоть во двор, стоят человек 10 и трындят по телефону. Один что-то лопатой ковыряет- двор "облагораживают" они. Может кто-то уехал, но замоташек с колясками резко прибавилось.

Профиль пользователя Сергей Шевцов
Сергей Шевцовизменено

Пусть валят все и других прихватывают: из киргизии, таджикистана, и прочих и никогда к нам больше не приезжают. Как завещал Ленин: "Не надо крестьянам и рабочим ездить в Москву. Живите и работайте там, где вы родились."

Профиль пользователя Зоя Жук
Зоя Жук

Новые правила отразятся на миграционном процессе только в следующем году. Тогда и будет ясно эффективные это меры или не очень. А пока просто узбеки после сезонных летних работ возвращаются домой. Каждую осень так. У нас на дачах весной приезжают, осенью уезжают уже лет десять. Ну прямо как перелетные птицы.