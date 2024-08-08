Видео: в Петербурге в этом году откроют 61 электрозарядную станцию

Из них ввели уже четыре В Петербурге подтвердили ввод в эксплуатацию в этом году первых четырёх «быстрых» зарядных станций для электромобилей, претендующих на участие в проекте «Электромобиль и водородный автомобиль», сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
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