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Новости Липецка

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Помотилов: выборы в Липецкой области прошли в состоянии политической свободы

Помотилов: выборы в Липецкой области прошли в состоянии политической свободы

За три дня голосования Центр общественного наблюдения обеспечил доступ к камерам на 363 участках, Центр посетили 12 кандидатов в Госдуму и облсовет, зафиксировано 12 замечаний, устранённых на участках.

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