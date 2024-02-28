Спрос на СПГ увеличится на 50% до 2034 года Такой прогноз считают реальным в Woodside Energy, австралийской нефтегазовой компании, специализирующейся на производстве и экспорте сжиженного природного газа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Спрос на СПГ увеличится на 50% до 2034 года Такой прогноз считают реальным в Woodside Energy, австралийской нефтегазовой компании, специализирующейся на производстве и экспорте сжиженного природного газа.
Свежие комментарии