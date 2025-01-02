Электрошок: бум электрокаров в Китае грозит мировому рынку нефти

Пока в Европе декларировали ценности энергетического перехода, он тихой сапой произошел в КНР. По крайней мере была выполнена одна из ключевых его задач — массовое внедрение электромобилей в эксплуатацию.
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