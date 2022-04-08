Регионы России

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Перов
    Что-то как-то не очень, импортозамещение всё только дороже стало.Алексей Текслер: ...
  • Дмитрий Фактурович
    Гоните эту гниду из президентов. Более дерьмового президента у Франции еще не было. Олланд был тюфяк, а этот мразь ко...Выборы во Франции...
  • Александр
    Хотя бы детям не врали про "пользу санкций". Но ..ЕдРисня рулит!.Российским школьн...

Глава Хабаровского края может занять пост главы ЛДПР

Глава Хабаровского края может занять пост главы ЛДПР

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может занять пост главы ЛДПР спустя 40 дней после смерти Владимира Жириновского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх