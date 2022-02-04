«Бились в конвульсиях»: Аргентина просит своих граждан выкинуть купленный недавно кокаин

После того как в Аргентине 12 человек насмерть отравились кокаином, местные власти попросили граждан выкинуть приобретенный в последние два дня наркотик, поскольку он может оказаться из «отравленной» партии.
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