В старшей группе № 11 прошел Физкультурный праздник ´Вясёлкавы карагод´.Целью мероприятия активного отдыха является развитие физических качеств детей, формирование навыков здорового образа жизни, приобщение воспитанников к народной культуре и традициям через белорусские игры .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии