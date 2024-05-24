Недавно открытую комету скоро можно будет увидеть невооруженным глазом

Ученые сообщают о новой комете, которая в ближайшие месяцы может стать видимой без телескопа. Комета C/2023 A3 находится на пути к Земле и, вероятно, станет достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть без телескопа уже к концу лета или началу осени, передает techno.