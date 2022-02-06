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Ландер – капитан сборной Швеции на Олимпиаде-2022, Теммернес и Крюгер – ассистенты

Сборная Швеции назвала капитана команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.  Им стал форвард Антон Ландер («Цуг», Швейцария).

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