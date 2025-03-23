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Коллинс в Майами нашла собаку, которую сбила машина: «Он уже два дня в клинике, и мы надеемся забрать его себе»

Коллинс в Майами нашла собаку, которую сбила машина: «Он уже два дня в клинике, и мы надеемся забрать его себе»

Американка рассказала об этом после победы над Ребеккой Масаровой во втором круге в Майами (6:4, 3:6, 6:3).

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