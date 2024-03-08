Дума потребовала признать «потерявшую стыд» Пугачеву иноагентом после слов об уехавших артистах

Солист группы «Лесоповал» Поршин объяснил слова Пугачевой безысходностьюАлла ПугачеваЕкатерина Чеснокова/РИА Новости Общественник Виталий Бородин, известный жалобами на звезд, попросил генпрокурора признать Аллу Пугачеву иноагентом.
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