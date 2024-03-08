Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дума потребовала признать «потерявшую стыд» Пугачеву иноагентом после слов об уехавших артистах

Дума потребовала признать «потерявшую стыд» Пугачеву иноагентом после слов об уехавших артистах

Солист группы «Лесоповал» Поршин объяснил слова Пугачевой безысходностьюАлла ПугачеваЕкатерина Чеснокова/РИА Новости Общественник Виталий Бородин, известный жалобами на звезд, попросил генпрокурора признать Аллу Пугачеву иноагентом.

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