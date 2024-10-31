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Дикий Юг - Природа Юга России

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Обнаружена звезда вращающаяся с невероятной скоростью

Обнаружена звезда вращающаяся с невероятной скоростью

Источник: DALL-E Новости дня за сегодня сообщают, что глубинах космоса, в направлении центра Млечного Пути, астрономы обнаружили невероятный космический объект – нейтронную звезду 4U 1820-30, вращающуюся с ошеломляющей скоростью.

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