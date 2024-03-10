Эксперт Никитина рассказала, как правильно выбрать кредитную карту

При выборе кредитной карты необходимо обращать внимание на лимит, льготный период, ставку по его окончании, возможности кешбэка, а также иметь в виду, что подобные карты представляют собой максимально дорогой вид кредита.
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