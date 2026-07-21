«Берём то, что сами построили»: мигранты из Средней Азии ответили россиянам, недовольным раздачей им квартир

Александр Зиборов Мигранты России не нужны. Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Давно уже мигранты не работают за копейки, на подобные работы они вытесняют россиян. Средняя зарплата мигранта заметно выше такой у россиянина. 5. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…

Александр Зиборов Категорически! Нельзя дарить государственные квартиры представителям тех республик, в которых орали "Чемодан - Вокзал - Россия". За это по сей день никто не наказан, ни один человек?! Хотя в результате этого много миллионов русскоязычных вынуждены были уехать, бросив свои квартиры. Многие из них, как и россияне, живут в коммуналках, общежитиях или в клетушках. Не тем чиновники делают царские подарки – квартиры. Похоже на цинизм и откровенное глумление...