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Клопп о тренерстве: «Я ни по чему не скучал, но понял, что по-прежнему люблю свое дело. Работать с игроками сборной Германии – настоящее благословение, смотрю в будущее»

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп ответил на вопрос о том, скучал ли он по тренерской работе во время перерыва «Честно говоря, я ни по чему не скучал, но понял, что по-прежнему люблю свое дело.

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