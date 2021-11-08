Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 19 ноября

Театры, концерты, выставки – каждый вечер в Москве происходит столько интересного! Не пропустите! СКОРО"Песня года"Вот уже полвека легендарный телефестиваль "Песня года" остается самым долгожданным и любимым концертом для миллионов телезрителей.
Театры, концерты, выставки – каждый вечер в Москве происходит столько интересного! Не пропустите! СКОРО"Песня года"Вот уже полвека легендарный телефестиваль "Песня года" остается самым долгожданным и любимым концертом для миллионов телезрителей.
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